ARVAMUS | Graanul Investi omanik Raul Kirjanen: tselluloositehas on monstrum minevikust

Tartu lähistele kavandatava tselluloositehase puhul innovatsioonist rääkida on silmakirjalik, sest tselluloosi eraldamiseks kasutatav tehnoloogia on äärmiselt ebaefektiivne ja kuulub pigem minevikku kui tulevikku, kirjutab Graanul Investi omanik Raul Kirjanen ajalehes Äripäev.

Esiteks pole mul seisukohta selles, kas Tartusse peaks tselluloositehast ehitama või mitte, elan nimelt Tallinnas.

Küll aga olen ametialaselt päris paljusid tselluloositehaseid külastanud ja ka Tartus ülikoolis käinud ning tunnistan, et tartlasena oleksin kindlasti oma selge seisukoha juba kujundanud.

Avalikus debatis on nimetatud Graanul Investi kui projekti vastast ja ma arvan, et see ei ole kuidagi õigustatud.

Oleme seda meelt, et tööstust tuleb arendada, investorid peavad saama oma kapitaliga riskeerida, innovatsiooniga tuleb tegeleda ja ka meie metsadest tulevat puitu väärindada.

Allikas: Äripäev