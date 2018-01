Arvamus | Inimõiguste keskuse juhataja: õigus kohtusse minna on ka poliitikul

Kari Käsper Erakogu

Keeruline on opositsioonipoliitikutelt kohtu kaudu vabandamist nõudvatele Sarapuudele edu prognoosida, kuid ka poliitilisest suukorvistamisest on asi kaugel, kirjutab Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper ajalehes Äripäev.