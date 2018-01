Arvamus | Läti tegi tervislikuma käitumise soodustamiseks julge maksusammu

Vahel tasub inimeste käitumisharjumuste muutmiseks kasutada maksupiitsa asemel hoopis maksupräänikut ja siin on Eestil põhjust eeskuju võtta Lätist, kirjutab ajakirjanik Kristel Härma.

Läti on astunud inimeste tervislikuma käitumise soodustamiseks julge ja tulevikku vaatava maksusammu, kirjutab Äripäev.

Selle asemel, et tarbijatele ebatervisliku käitumise eest järjest kõrgema aktsiisiga piitsa anda, pakub Läti tervislike puu- ja juurviljade soodsama käibemaksumäära näol tarbijale hoopis präänikut.

Eestis arutluse all käinud magusamaks ja ikka ja jälle tõstetav alkoholiaktsiis näitavad, et meie tervis on valitsuse hinnangul murekoht ja sellega tuleb tegeleda.

Magusamaks lükati laualt, alkoholi ostetakse nüüd naabrite juurest, hambaravi hüvitatakse näiliselt.

Allikas: Äripäev