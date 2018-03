ARVAMUS | Lõhume selle Riigi Kinnisvara tükkideks!

Riik omanikuna on asetanud RKASi võimatusse olukorda, kus ühelt poolt tuleb teenida kasumit, teiselt osutada soodsat teenust, kirjutab Äripäev oma juhtkirjas.

Valitsus kiitis heaks riigi kinnisvara juhtimist puudutavad otsused, mis vabastavad riigiasutused Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) sunnismaisusest ja lubavad neil valida teenusepakkujad turult, kui see on soodsam.

Muudatuste eesmärk on rahandusministeeriumi teatel anda juurde otsustusvabadust RKASile ning parandada ülevaadet kinnisvarainvesteeringute vajadustest.

Äripäeva hinnangul on see samm õiges suunas, kuid selle otsusega on valitsus teinud ära üksnes poole rehkendusest. Teine pool on eraldada RKASi kasumi teenimisele suunatud tegevused ning need erastada.

