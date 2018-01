Arvamus | Maksuotsused avalikuks – see loob ausama ärikeskkonna

Ettevõtete maksuotsuste avalikustamisega viivitada pole ühtegi mõistlikku põhjust, eraisikute omi võib ju veel arutada, leiab Äripäev juhtkirjas.

Neli aastat tagasi, kui Dmitri Jegorov tegi Äripäeva veergudel ettepaneku maksuotsused avalikustada, oli ta veel maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja.

Kummalisel kombel on just rahandusministeerium, mille asekantsler Jegorov praegu on, selle igapidi mõistliku ettepaneku elluviimise takistamise viimane instants.

Äripäeva meelest ei peaks siin üldse mingit pikka juttu olema: ettevõtete maksuotsuste avalikustamine aitab kaasa läbipaistvama ja ausama ärikeskkonna loomisele ja sellepärast tuleks seda kindlasti teha (eraisikute otsuste üle võime arutleda järgmise sammuna).

Ettevõtete maksuotsuste avalikustamisest on kasu nii ausale ettevõtjale, kes saab partnereid valides otsuseid langetada nende maksukäitumislikku tausta uurides kui ka laiemale avalikkusele.

Allikas: Äripäev