Arvamus | Mart Luik: Tallinna transpordikorraldus on ummikus, inimestel soovitatakse parem jala käia

Tallinna transpordikorraldus on omadega ummikus ja linnajuhid sisukaid lahendusi pakkuda ei suuda, soovitades selle asemel inimestel jala käia, kirjutab Tallinna linnavolikogu aseesimees (IRL) Mart Luik ajalehes Äripäev.

Moodsas linnaplaneerimises on loogiline anda eelistus jalakäijatele, jalgratturitele ja ühistranspordile. Kuid sellega ei tohi kaasneda sõiduautode liiklemise takistamine.

Tallinnas see kahjuks aga nii käib. Selle asemel, et ühistransport kiiremini ja mugavamalt liikuma saada, lubab linnapea Taavi Aas, et nemad sunnivad autod aeglasemalt sõitma.

Allikas: Äripäev