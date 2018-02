Arvamus | Missugust Eesti-Vene piiri me vajame?

Poliitiliselt emotsionaalne idapiiri väljaehitamise otsus vajab korralikku rehkendust ja arusaamist, mille peale raha kulub, leiab Äripäev juhtkirjas.

Tagantjärele üksteist süüdistada selles, kes õieti selle Eesti-Vene piiri väljaehitamise hinnaga kõige rohkem puusse pani, pole tegelikult mõtet.

Üks on aga kindel: enne kui kopp maasse lüüa ja ehitamisega pihta hakata, tasub ikkagi korralikult arvutada. Ja kui korralikult arvutamiseks andmeid ja muud vajalikku infot ei jagu, siis on mõistlik see hankida.

Kui on hästi arvutatud, siis tasub rehkendused riigi rahakoti suurusega kooskõlla viia, jagades ehk ka kulutused pikema aja peale.

