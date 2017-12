Arvamus | Nasdaq Tallinna börsi juht: on aeg riigiettevõtted börsile viia

Riik ei pea tegelema ettevõtlusega ning suurte riigiettevõtete börsile viimine on jätkusuutliku arengu tagamiseks ainuõige tegu, kirjutab Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Inimese aju on ehitatud selliselt, et me eelistame tegeleda asjadega, mis tunduvad lihtsamad ja mugavamad, kalduvusega käituda harjumusest ja inertsist, kirjutab Äripäev.

Kuidas muidu seletada seda meeletut pingutust millegi uuega alustamiseks või mingist harjumusest loobumiseks.

Seda pidas silmas ka juhtimisnõustaja Marshall Goldsmith paljutsiteeritud pealkirjaga raamatus „Mis tõi meid siia, ei vii meid edasi“, kus kirjeldas oma peamise eesmärgina aidata klientidel käitumist positiivselt ja pikaajaliselt muuta.

Mulle tundub, et seisame riigina samalaadse väljakutse ees, mille suureks küsimuseks on, kuidas tagada kauakestev positiivne areng.

Allikas: Äripäev