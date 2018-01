Arvamus | Saad ümbrikupalka, oled ise süüdi

Ettepanek asetada osa vastutust ümbrikupalga vastuvõtjale on mõte, mida tasub vähemasti kaaluda, leiab Äripäev juhtkirjas.

Rahandusministeeriumi asekantsleril Dmitri Jegorovil on õigus: õhku visatud mõte nihutada praegu peamiselt tööandjal lasuv vastutus ümbrikupalga maksmise eest töövõtjale on kahtlemata skandaali mõõtu ettevõtmine.

See oleks täiesti uus lähenemine, mille eeldatavad poolt- ja vastuargumendid võivad osutuda emotsionaalseks. See ei tähenda aga, et mõtte juba ette maha matma peaks.

Äripäev leiab, et ettepanek väärib arutamist – töösuhtel on ikkagi kaks osapoolt, ning kahepoolses suhtes ei ole kunagi nii, et ainult üks on jamas süüdi.

Allikas: Äripäev