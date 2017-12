Arvamus | Simson silmini sigaduses

Ei Kadri Simsonil ega Teet Soormil ole jätkunud selget pilku ja ettenägelikkust, et teineteist mitte löögi alla seada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Majandusminister Kadri Simsonil on aeg lõpetada kiusamise jutud ja inimliku kaastunde kerjamine. Elukaaslase Teet Soormiga seotud ettevõtetele makstud toetuste tõttu on ta ilmselges huvide konfliktis, kirjutab Äripäev.

Äripäev ei nõua ministri tagasiastumist, küll aga seda, et minister Simson huvide konflikti sattumist mõistaks ja seda ka avalikult tunnistaks.

Sama ootame Simsoni erakonnakaaslasest peaministrilt Jüri Rataselt, kes on seni Simsoni rolli suhtes toetuste jagamise juures esiteks vassinud ja teiseks öelnud, et see pole üldse tähtis.

