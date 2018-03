ARVAMUS | Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas: loome stabiilse kasvu mudeli

Stabiilse kasvu mudeli eesmärk on headel aegadel kogutud varude arvel rasketel perioodidel majandust toetada.

Mudeli kohaselt peaksid riigieelarve tegemisel selle tulud ületama kulusid 50% võrra jooksva aasta prognoositava majanduskasvu numbrist, pakub välja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas ajalehes Äripäev.

Kes meist ei sooviks stabiilsust nii töös, investeeringutes kui ka eraelus? Paraku on elu tsükliline, kus headele päevadele järgnevad halvemad ja vastupidi.

See, kuidas me raskemate aegadega hakkame saame ning millised on erinevused perioodide vahel, oleneb meie planeerimisoskusest, strateegiast ja nutikusest.

Allikas: Äripäev