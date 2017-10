Arvamus | Talent Milli asutaja Jaanika Tohv: terroriga töökohal ei tule leppida

Konkurentsieelis on neil ettevõtetel, kus töötaja vaimse tervise teema on laual juba praegu, kirjutab Talent Milli asutaja Jaanika Tohv.

Mis tahes ettevõtte eesmärgiks peab olema inimest väärtustav suhtumine kogu ettevõttes, alustades juhist ja/või juhtkonnast, kirjutab Äripäev.

Kui juht on seda meelt, et töötajate vaimne tervis on prioriteet (sh töövõimetuse ja töötaja puudumisega kaasnevad kulud), siis on mõistlik alustada konkreetse vastutaja leidmisega organisatsioonist või värvata inimene, kellel on selles valdkonnas nii teadmised kui kogemus. Alles siis saab töötaja jaoks ka päriselt midagi muutuda.

Töösuhtes on kõige sagedasemad vaimse tervise probleemid seotud vajadusega optimaalse inimeste hulgaga kõik nõutavad vajalikud tööd tehtud saada.

Allikas: Äripäev