Arvamus | Tankistide kuldaeg hakkab läbi saama

Kavandatavad seadusemuudatused teevad tankistide kasutamise keerulisemaks ja toovad maksuadvokaatidele huvitava aja, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Riik on võtnud tankistidega võitlemise tõsisemalt käsile. Tuleval aastal peaks rakenduma seadusemuudatus, mis lubab maksuhalduril tankistist juhatuse liikme kõrval nõuda võlgu sisse ka ettevõtet tegelikult juhtinud isikutelt.

Tankistide kasutamise piiramiseks on justiitsministeeriumis valmimas teisigi meetmeid.

Äripäeva hinnangul on positiivne, et selle pikalt probleemiks olnud teemaga on tõsisemalt tegelema asutud ja et pankrotimeistritel kaob karistamatuse tunne.

Allikas: Äripäev