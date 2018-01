Arvamus | Teekasutustasu: veel üks maks, mis loodud liigselt kiirustades

1. jaanuaril kehtima hakanud teemaksu tasumiseks käepäraste lahenduste loomine on kavas alles aasta jooksul.

Aasta algus tõi ühe uue maksuna autovedajatele kohustuse tasuda teekasutustasu kõikide üle 3,5tonniste veoautode eest, mis sõidavad Eesti teedel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tasumiskohustusest teavitavad sildid said piiridele üles, kuid teekasutusmaksu tasumisvõimalused on just kohalike ettevõtjate jaoks ebamugavad ning nende arendamine on maanteeametil plaanis alles aasta jooksul.

Äripäeva hinnangul kannatab ka see maks sarnaselt teistegi praeguse valitsuse kehtestatud maksudega liigse kiirustamise all, kus maksumuudatused jõustatakse piisava eelneva analüüsita ja enne, kui ametkonnad on jõudnud kõik vajalikud ettevalmistused ära teha.

Teemaksu tasumiseks maanteeamet arvet ei esita ja ülekandega maksu tasuda ei saa.

Allikas: Äripäev