Arvamus | Tõstke aga julgesti hinda: inimestel on raha, mida kulutada!

Eesti majanduse väljavaated on alanud aastal igapidi head: inimestel on raha, mida kulutada. Järelikult tuleb hindu tõsta, leiab Äripäev juhtkirjas.

Et väljaspool kodu söömine on üks kõige kiiremini kallinenud teenuseid viimasel ajal, on küllap igaüks omal nahal kogenud.

Õhtul oma lemmiksöögikohas laua saamine eeldab selle eelnevat kinnipanemist. Tallinna suuremad ja väiksemad kõrtsid-restoranid on külastajaid tulvil – elu keeb nii ööl kui ka päeval, sest inimestel on raha, mida kulutada.

Väline pilt buumiaja omast suurt ei erine. Sissevaade – loodetavasti – küll.

Allikas: Äripäev