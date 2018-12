Arvamus: tubakapoliitika kahjustab tervist ja majandust

Palju on arutatud selle üle, millist mõju on alkoholiaktsiisi tõstmine avaldanud rahvatervisele ja majandusele – kokkuvõtvalt on mõlemad kahju saanud.

Hiljuti Eestis läbi viidud küsitluste põhjal saab hinnata, millist mõju on avaldanud tubakaaktsiis ning e-sigarettide e-vedelikele ja selle komponentidele aktsiisi kehtestamine.

Eesti Kopsuliidu andmeil sureb Eestis ligi 2000 inimest aastas suitsetamise tõttu, st haigustesse, mis on otseselt põhjustatud suitsetamisest. Suitsetamine on peaaegu iga viienda surma põhjus.

Allikas: Äripäev