Arvamus | Väikeinvestor: Eestimaa vajab edumanifesti

Maailma tippu jõudmiseks peab Eestil olema väga pikaajaline plaan, mida järjekindlalt ellu viidaks, eeskuju võiks võtta näiteks Singapurist, kirjutab väikeinvestor Rauno Sigur ajalehes Äripäev.

Me ei vaja suuri juubelinumbreid ega pidustusi, et mõelda julgelt ning esitada olulisi küsimusi. Ning pealegi, meil on ju eduka manifesti koostamise kogemus juba olemas.

„Manifest kõigile Eestimaa rahwastele“ täitis oma eesmärgi: Eesti saavutas iseseisvuse.

Allikas: Äripäev