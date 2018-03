Arvamusliidrid ootavad riigirahanduse restarti, mille idee autor on ministeeriumi asekantsler

Eduka Eesti arvamuskonkursi tänavust saaki kaaluma palutud asjatundjad tõstsid enim esile Dmitri Jegorovi ettepanekut restartida riigi rahandus, mis jõudis ka kuue nominendi sekka. Võitja kuulutatakse välja homme pidulikul lõpuüritusel, kirjutab Äripäev.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi ettepaneku kohaselt võiksime iga 5-10 aasta tagant koostada nullbaasieelarve. See tähendaks, et ministeeriumi või asutuse eelarve on hindamise järel täpselt selline, mis tagab kindlasti vajalike tegevuste rahastamise, aga kõik muu mingu maksukoormuse vähendamiseks või äärmisel juhul konkureerigu rahastusele teiste lisataotluste hulgas. Sel viisil eelarve tegemine toob autori mõttekäigu kohaselt kaasa maksulangetuse.

Loe pikemalt Äripäevast.