Arvo Sarapuu esitas Nõmme prügisaaga põhjustanud firmale ultimaatumi

Kevade alguse tervitamine Musumäel Foto: Karli Saul

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu teatas täna, et jäätmeveofirmal Baltic Waste Management (BWM) on pühapäeva õhtuni aega, et tööd korrektselt toimima saada. BWM-i juhatuse taga kahtlustatakse nööritõmbajana aga Arvo Sarapuud ennast.