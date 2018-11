Arvutid kilohinnaga müügiks: sajad tuhanded Bitcoini kaevandajad lülitavad masinaid välja

Bitcoin Foto: KAREN BLEIER, AFP

Bitcoini järsk kursilangus viimasel nädalal on muutnud turudünaamikat nii, et vähemalt 600 000 Bitcoini kaevandajat on oma arvutipargi välja lülitanud, sest nad kaotavad iga minutiga lihtsalt raha.