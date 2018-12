Arvutus: Eesti õlle hinda ei hoia kõrgel alkoholiaktsiis, vaid kaupmeeste ahnus

Eelmisel nädalal kirjuta Rahageenius kurioosumist, et Helsingist on võimalik purk Saku Originaali osta odavamalt kui Tallinnast.

Saku õlletehase juhatuse liige Jaan Härms kinnitas seepeale Delfi Kasulikule, et tegemist markantse näitajaga sellest, et suurim mõjutaja siin on Eesti aktsiisipoliitika, mille mõjust põhjanaabrite ostudele õlletootjad on pikalt rääkinud.

Et saada teada, kui suur osa kahes linnas ostetud purgi hinnast koosnes aktsiisist, tegi Rahageenius väikese arvutuse, võttes arvesse õllepurgi suurust, alkoholi kangust ja aktsiisimäära ning sai tulemuse, et aktsiisi osakaal Soomes müüdavas õlles on kaks korda kõrgem kui Eestis:

Eesti: 0,33/100*4,7*16,92 = 0,26 eurot

Soome: 0,33/100*4,4*35,55 = 0,52 eurot