Asekantsler Jegorovi aus intervjuu: Ärge võidelge hallitusega, võidelge niiskusega!

Dmitri Jegorov, rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler, kritiseeris nädal tagasi pensionireformi eelnõud, mille valitsus saatis parlamenti. Siit küsimus: kui palju julgeb ja saab ametnik avaldada isiklikku arvamust? Julgeb ja saab ikka küll, veendus ajakirjanik Toomas Sildam. Intervjuu ilmus ERRi uudisteportaalis.

Millise ärevusega ootavad rahandusministeeriumi ametnikud riigi eelarvestrateegia aruelu, mida Keskerakonna, sotside ja IRL-i ministrid peavad neljapäeval-reedel Sagadi mõisas?

Ma ei ole inimene, kes väga palju muretseb, sest muretsemine siin ei aita. Aga meie eelarveinimesed on praegu väga suure töökoormuse all ning timmivad numbreid, vaatavad komakohti ja vaidlevad.

Eesti Panga president Ardo Hansson peab otstarbekaks plaanida lähiaastateks eelarve ülejääki, et kaugemas tulevikus saaks vajadusel majandust toetada. Olete temaga nõus?

Jah - kui majandusel läheb hästi või ülihästi, siis reeglid, mida me peame järgima, tähendavad valitsusele hoopis keerulisemat eelarve koostamist. Sest kui majandus on üle oma potentsiaalse taseme, ei saa lisanduvat raha paremale ja vasakule laristada, vaid seda ongi vaja kõrvale panna. Nii et härra Hanssonil on täiesti õigus.

Kas järgmisel aastal jõuab riigieelarve struktuurse tasakaaluni?

Seda küsimust peab küsima küll poliitikutelt.