Aselinnapea: Eesti Raudtee kinnistu müük enampakkumisel kahjustab linna huve, ostjale see kulusid tagasi ei teeni

„Selge on see, et ostjale see kinnistu suurt tulu ei tõota, suure tõenäosusega ei teeni see kinnistu tagasi isegi sellele tehtud kulusid,“ lisas Novikov. „Tallinna linn on selle kinnistu ostmisest huvitatud ning tegi ka nõukogule mõistliku ettepaneku. Kahjuks ei andnud nõukogu oma heakskiitu tegevjuhtkonnaga eelläbirääkimistel saavutatud kokkuleppele.“

Novikov nentis, et paraku on teada mitmeid sellelaadseid juhtumeid, kus riigiamet või riigile kuuluv ettevõte müüb ostjale põhjendamatuid lootusi andes maha kinnisvaraarenduse seisukohalt perspektiivitu maatüki.