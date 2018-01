Asepeaminister: Venemaal ei ole oligarhe, on hästi töötavad ja vastutustundlikud ärimehed

Venemaal ei ole oligarhe, see mõiste on jäänud minevikku, teatas Venemaa asepeaminister Arkadi Dvorkovitš Davosis antud intervjuus Bloomberg TV-le.

„Meil ei ole oligarhe, see on 90.-te termin. Meil on hästi töötavad ärimehed, sotsiaalselt vastutustundlikud, kes muretsevad riigi pärast ja teenivad raha, ajades vastutustundlikku äri,” kuulutas Dvorkovitš Vedomosti vahendusel.

Dvorkovitš ütles sanktsioonide kohta, et need teevad elu keerulisemaks, aga mitte võimatuks.

Dvorkovitš andis hinnangu ka poliitilisele olukorrale Venemaal. Vastates küsimusele, kas on võimalik moderniseerida majandust ilma poliitilise konkurentsita, teatas asepeaminister, et peab Venemaa poliitilist süsteemi konkurentsitihedaks. Ta märkis, et riigis on mitmeid parteisid, sealhulgas parlamendis valijate huve esindavad.

„Meil on tugev poliitiline konkurents, meil on tugev presidendivõim,” rõhutas Dvorkovitš.