Aserbaidžaani suursaadiku kiri Delfi peatoimetajale

Aserbaidžaani suursaadik Tallinnas Murad Najafbayli saatis Delfi peatoimetajale Urmo Soonvaldile kirja, milles väljendab pettumust ja rahulolematust Aseri rahapesu puudutavate artiklite üle.

Ta rõhutab kirjas, et Aserbaidžaan on demokraatlik õigusriik ning artiklid mustavad riigi mainet ning solvavad riigi juhtkonda, mis on ajakirjanduseetiliselt lubamatu.

Suursaadiku kiri on tõlge vene keelest.

Lugupeetud härra Urmo Soonvald!

Pöördun teie poole seoses rea artiklitega, nagu „Danske panga skandaali keskmes olev Alijevite pere: keskne roll skeemides on modellist tütardel“ jt, mis avaldati infoportaali delfi.ee lehekülgedel.

Ülalnimetatud artiklid on valminud selliste läbipaistmatute ja konkreetsetel eesmärkidel loodud struktuuride nagu Organiseeritud Kuritegevuse ja Korruptsiooni Kajastamise Projekti (OCCRP) eelarvamuslike ja subjektiivsete hinnangute põhjal. Need struktuurid korraldavad oma “juurdlusi” Aserbaidžaani-vastaste keskuste ja võrgustike tellimusel ja avaldavad [nende tulemusi] siis valitud meediakanalites. Selle peamine eesmärk on mustata Aserbaidžaani mainet ja kujundada tema kohta negatiivset rahvusvahelist hoiakut.

Aserbaidžaani Vabariik on demokraatlik õigusriik. Meie maa kiire areng, tema sõltumatu sise- ja välispoliitika valmistavad tõsist muret mõnele asjast huvitatud ringkonnale, eelkõige Armeeniale ja armeenia lobistidele.

Aserbaidžaani Vabariik teatab ametlikult, et OCCRP poolt väljendatud lubamatud pretensioonid on eelarvamuslikud, alusetud, provokatiivse iseloomuga ja kujutavad endast üht osa teatud ringkondade organiseeritud räpases kampaanias, et Aserbaidžaani mustata.

Delfi.ee peatoimetaja!

Leian, et artiklite autorid ei ole piisavalt kursis meie maa olukorraga ja teevad sellepärast tegelikkusele mittevastavaid järeldusi, lubades endale koguni riigi ja tema juhtkonna solvamist, mis on ajakirjanduseetika seisukohast lubamatu ja selge vale.

Pidades silmas asjaolu, et Eesti ühiskonda on eksitatud valeliku ja laimava infoga, ja rakendades oma vastamisõigust, palume Teid avaldada [selle info] kummutamiseks käesoleva kirja tekst igasuguste täienduste ja muudatusteta.

Austusega

Murad Najafbayli

Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Eesti Vabariigis