Asi ametlik: Tallinna Sadama suur rahapesu- ja altkäemaksuasi jõuab kohtusse. Loe, milles inimesi süüdistatakse

Ligi kolm aastat kestnud kriminaalmenetluse käigus kogutud tõenditele tuginedes süüdistab Riigiprokuratuur Allan Kiili ja Ain Kaljuranda 2005. kuni 2015. aastani suures ulatuses altkäemaksu võtmises ning rahapesus. Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka endisele Tallinna Sadama hooldusosakonna juhatajale Martin Paidele ning lisaks süüdistatakse 7 füüsilist ja 2 juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Süüdistuse järgi nõustusid Allan Kiil ja Ain Kaljurand võtma altkäemaksu mitmelt ettevõtetelt selle eest, et nende lepingulised suhted AS-ga Tallinna Sadam sujuksid võimalikult soodsalt. Kümne aasta jooksul nõustusid Allan Kiil ja Ain Kaljurand nii ühiselt kui ka eraldi tegutsedes võtma altkäemaksu peaaegu 4 miljoni euro ulatuses. Sellest suurima osa, ligikaudu 3 miljonit eurot, moodustas Allan Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate poolt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud.

Süüdistuse järgi oli Martin Paide nõus võtma altkäemaksu üle 40 000 euro, Ain Kaljurand ligi 400 000 eurot, ning Allan Kiil üle kolme ja poole miljoni euro. Martin Paideni ning Ain Kaljurandini jõudis altkäemaks kogu neile lubatud ulatuses, Allan Kiilini jõudis lubatud altkäemaksust ligi 2 miljonit eurot ning ülejäänu jäi tema poolt kätte saamata, kuna ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Kriminaalmenetlust juhtinud riigiprokurör Laura Feldmanis selgitas, et Allan Kiil ja Ain Kaljurand võtsid altkäemaksu omakasu eesmärgil. „Süüdistuse järgi on alust ette heita, et Kiil ja Kaljurand mõlemad võtsid altkäemaksu järjepidevalt aastate vältel. Saadud altkäemaksu kuritegelikku päritolu ja tegeliku omaniku varjamiseks kasutati erinevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid. Nende poolt altkäemaksuga võetud summade osas on kriminaalmenetluse käigus kohaldatud varade arestimist." lisas riigiprokurör Feldmanis.

Harju maakohtus nõustus eelmisel nädalal Tallinna Sadama altkäemaksu kohtuasjas kahe süüdistatava Anna Annikova ja Kaido Tambergi prokuratuuriga kokkuleppe sõlmimise taotlusega.

Tambergi karistuseks sai 4 aastat tingimisi, Annikovale määrati 2,7 aastat tingimisi. Mõlemad viibisid eeluurimise ajal kolm päeva vahi all. Mõlemad peavad maksma 1175 eurot menetluskulude katmiseks.

Annikovat ja Tambergi süüdistati altkäemaksu andmisele ja rahapesule kaasaaitamises. Süüdistatavate ettevõtted Aka Auto ja Locatore Grupp aitasid süüdistuse kohaselt varjata Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna tulu.