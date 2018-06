Asi selge: Tallinna linnatransporti hakkab vedama reformierakondlane Deniss Boroditš

On kindel, et Reformierakonna tippu kõik ära ei mahu ja Boroditš ei pruugi järgmiste riigikogu valimiste nimekirjas olla väga heal kohal. Eesti Päevalehele on kinnitatud, et piirkonna esinumbri kohaga ei saa ta kindlasti arvestada.

Töökoht, millele viidatakse, on Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimehe amet. „Kuulge, te andsite mulle väga hea mõtte," ütles Tallinna abilinnapea ja TLT nõukogu esimees Kalle Klandorf, kui Eesti Päevaleht uuris, kas TLT juhiks võiks ehk saada Deniss Boroditš. „Ta on spetsialist, juhtimiskogemusega Tallinna abilinnapeana ning riigikogu majanduskomisjonis tegelenud majandusküsimustega, sealhulgas kindlasti ka transporditeemadega. Jah, hea mõte," ütles Klandorf.

Siiski kinnitas Klandorf, et pole Boroditšiga kohtunud ega temaga TLT juhiks kandideerimisest või Keskerakonda tagasitulekust rääkinud. Aga nagu Klandorf rõhutas, on TLT juhi kohale avalik konkurss ning kandideerima on oodatud kõik spetsialistid. Konkurss kuulutatakse välja lähiajal ja pannakse lukku ilmselt 15. juunil. „Pärast jaanipäeva vaatame, kes kandideerisid ja teeme otsuse. Uus juhatuse esimees saab tööle hakata alates augustist," ütles Klandorf.

