ASI SELGEKS | Eestis makstakse juba krüptorahas palka. Kuidas toimub krüptotehingute maksustamine?

Maksu- ja tolliametile on tulnud päringuid, kus soovitakse teada saada, mida peab arvestama, kui soovid palka maksta või saada krüptorahas. Milline aga on üldse krüptovaluuta maksustamine Eestis?

Krüptoraha pealetung on viimastel kuudel olnud meeletu. Bitconi võimas tõus on pannud inimesi investeerima nii sellesse valuutasse, aga ka teistesse, mis maksavad tihti veel väga vähe. Lootus on, et ka need kunagi kerkima hakkavad. Ehkki tegemist on äärmiselt volatiivse finantsvahendiga, siis ometi on Eesti maksuameti käest juba korduvalt uuritud, et mis saab siis kui maksan või saan palka krüptorahas. Võtame siis ette kogu krüptoraha maksustamise teema, et ikka oleks selge, et see ei ole päris omaette maailm, kus võib teha mida tahad.

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi selgitab esmalt, et krüptoraha on käsitletav varana. See tähendab, et virtuaalse valuuta müügist/vahetamisest saadud tulu on tulumaksuga maksustatav. Seejuures maksustatakse krüporaha müügist või vahetamisest saadud kasu, mis leitakse krüptoraha müügihinna ja ostuhinna vahena või vahetamisel vastu saadud vara hinna ja vahetatava krüptoraha ostuhinna vahena.

„Krüptoraha ostu- ja müügihind või vahetushind arvutatakse eurodesse selle keskkonna kursiga, kus tehingud toimuvad. Deklareeritakse see tuludeklaratsioonis kasuna muu vara võõrandamisest. Saadud krüptoraha tuleb deklareerida oma tuludeklaratsioonis ümberarvutatuna eurodeks."

Virtuaalse valuuta vahetamine on sarnaselt traditsiooniliste valuutade vahetustehingutele vabastatud käibemaksust,

Uus suund - reaalne maksevahend

Kuna krüptoraha on muutumas investeerimistootest ka reaalseks maksevahendiks, siis analüüsib maksu- ja tolliamet, kas see lähenemine on kasutatav ja mõistlik ka maksekaartidega maksmisel. Praegune üldine seisukoht krüptoraha puhul on see, et kui ka kaardimakse tegemisel tekib valuuta konverteerimisel või näiteks bitcoini varaks vahetamise hetkel kasum, siis tuleb see deklareerida ja maksud tasuda. Kuna aga sellisel hetkel maksustamist ei teki tavalise raha puhul, analüüsibki amet, kas praegust seisukohta krüptoraha maksustamise hetke osas peaks muutma.

Juba makstakse krüptopalka

Uus asi on maksuameti jaoks ka see, et nad saavad päringuid selle kohta, mida peab teadma krüptorahas palga maksmise kohta. Nende sõnum on selge:

Kui töötasu on füüsilisele isikule makstud krüptorahas, on maksustamise hetk töötasu väljamaksmisel ning maksukohustus tööandjal. Töötasu deklareeritakse maksudeklaratsioonil TSD ümberarvutatuna eurodesse.

„Kui tasu väljamaksja ei ole töötasu ise maksustanud, tuleb tasu saajal see deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E ning tasuda nii tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja kogumispensionimakse. Juba maksustatud krüptoraha kasutamine on samasugune teenitud eurodega - raha ümbervahetamine teistesse valuutadesse enam maksukohustust ei tekita," selgitas Liivamägi.