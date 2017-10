Äsja 35 töötajat koondanud Prisma plaanib järgmise viie aasta jooksul palgata 400 töötajat

Prisma plaanib aastaks 2022 kahekordistada oma kaupluste arvu Eestis ning luua 400 uut töökohta.

Hetkel asub Tallinnas, Tartus ja Narvas kokku kaheksa Prisma hüpermarketit, kuid järgmise viie aasta jooksul soovitakse seda numbrit eeskätt supermarketite lisamisega oluliselt kasvatada ning viia oma avar valik klientidele veelgi lähemale.

Prisma tegevjuht Jussi Nummelin kinnitas, et laienemise kaugem eesmärk on tõusta Eesti suurimaks toidu- ja tarbekaupade jaeketiks.

“Prisma pakub Eesti parimat hinna ja kvaliteedi suhet ning meie klientide arv nii poodides kui kojuveos on pidevas kasvus. Vajaduse uute kaupluste järele on tekitanud just nõudlus,” lausus Nummelin. “Väiksem osa uutest kauplustest saavad olema hüpermarketid, suurem aga supermarketid, kus on avar toidukaupade valik ning esmatarbekaubad.”

Laiendamise käigus loob Prisma ligi 400 uut töökohta. Ehkki Nummelini sõnul on laienemisprotsess kohe algamas ning Prisma on väga huvitatud kaubanduspindade ja kinnistute pakkumistest, on siiski veel liiga vara öelda, kuhu ja millal uued poed kerkivad.

“Oleme viimaste kuude jooksul palju tööd teinud, et olla efektiivsemad ning pakkuda oma külalistele veelgi paremat teenust. Praegu oleme selle saavutamisel jõudmas lõpusirgele,” lisas Nummelin. “SOK protsesside ärakasutamine ja tihe koostöö Soome emafirmaga aitab tagada, et meie toodete kvaliteet vastab Skandinaavia tasemele.”

SOK tegevjuht Jorma Vehviläinen lisas, et lähiaastail on keti peamised välisturud Eesti ja Peterburi piirkond. “Suurenemine Eestis tähendab, et vajame eeskätt Tallinnas oma supermarketite jaoks väga hea asukohaga väga häid pindu. Kõik pakkumised selleks on teretulnud!” julgustas Vehviläinen kohalikke ja rahvusvahelisi kinnisvarainvestoreid ning kinnistuomanikke.

Äsja koondati Narvas, Tartus ja Tallinnas kokku 35 inimest

Septembri lõpus kirjutas Eesti Päevaleht Prisma veidrast manöövrist koondada lainemiste eel 35 inimest. Ärilehele teadaolevalt olid paljud töötajad koondamise viisis pettunud. Nimelt olevat ettevõte kasutanud tervislikel põhjustel koondamist ja loobunud just pika staažiga töötajatest. Ühe allika sõnul pöördusid kolm töötajat Tartust töövaidluskomisjoni poole ja üks on asjaga läinud Euroopa inimõiguste kohtusse. „Prisma Peremarketil ei ole juriidilistel põhjustel võimalik sellele küsimusele vastata,” kommenteeris Jussi Nummelin.

Nummelini sõnul oli tegemist kuluefektiivsuse parandamisega. „Analüüsi tulemusena oleme teinud muudatusi ka kontori tegevustes ja struktuuris. Protsesside optimeerimine ja kuluefektiivsuse parandamine on normaalne äritegevuse kasumlikkuse tagamiseks ja kasvatamiseks,” ütles ta.

Kuluefektiivsus mängis rolli ka Lätis ja Leedus, kus Soome kontsern Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) otsustas sulgeda Prisma supermarketid, sest turuosa ei olnud tulusa äritegevuse tagamiseks piisav.