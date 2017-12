Äsja Rail Balticu Läti esindust juhtima asunud ettevõtja on seotud kriminaaluurimisega, uurimise all on ka Eesti ärimees

Andris Linuzs Foto: EDZL

Rail Balticu projekti Läti esindus, riigiettevõte SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas nimetas äsja ametisse uue juhi Andris Linuzse. Eilses Läti televisiooni saates "De Facto" avalikustati, et Linuzsele kuuluv tuuleenergiafirma Enercom Plus on aga seotud 2011. aastal toimunud toetuste petuskeemiga, mille üle algab kohtupidamine järgmisel kevadel. Linuzs ise tol ajal ettevõtte omanik ei olnud, küll aga jookseb uurimise all olevate isikute nimekirjast läbi Eesti ärimees Alari Piperal.