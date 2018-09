Aston Martin arvab, et on väärt vähemalt sama palju kui Ferrari. Varsti näeme...

Toimetaja Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Aston Martinid Pariisis Foto: Scanpix/ AFP

Legendaarne James Bondi filmidest tuntud Briti autotootja Aston Martin plaanib müüa aktsiaid nii kallilt, et see luksusbränd oleks väärt vähemalt sama palju kui Ferrari. Kuid on seal ka nii palju hobujõude taga, küsib CNN Money.