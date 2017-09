Aston Martin kardab brexiti tariifidest rohkem prantsuse sadamaid

Briti autotootja õudusunenägu seoses brexitiga on Prantsusmaa sadamatesse tollivormistust ootama kuhjuvad 185 000 dollarilise hinnalipikuga Aston Martinid.

Kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ilma kaubandusleppeta, võib Suurbritanniast Euroopa Liitu minevatele autodele kehtestada kümne protsendise tollitariifi. See väljavaade autotootjat ei hirmuta, kuna odavnev naelsterling aitab kõrgemate hindade vastu.

„Aga ma ei saa hakkama sellega kui minu autod jäävad kuueks kuuks prantsuse sadamatesse kinni,“ ütles Aston Martin Holdingsi juhatuse esimees Andy Palmer Tokios, kus ta käis peaminister Theresa Mayga visiidil kaasas. „See on ärile palju hävitavam.“

Briti autotööstus on tööstusharudest brexiti tõttu üks haavatavam. Isegi kui May suudab jõuda ELiga uue kaubanduskokkuleppeni, võib toojaid kelle toodetelt võib lugeda toodetud Ühendkuningriigis kaua kesvad ülevaatused, et kas Suurbritanniast tulevad autod on ikka Briti autod. Niinimetatud päritolumaa nõue on loodud selleks, et peatada vabakaubanduslepingute kasutamist muudest maadest pärit toodete eelistingimustel turule pääsuks.

„Minu maailmas kulub uue auto disainimiseks neli aastat ja läheb maksma miljard dollarit,“ ütles Palmer. „Need on suured panused ja kui ei tea nelja aasta pärast valitsevat müügi- või tootmiskeskonda, siis kaasneb investeeringuga teatav riskitase.“