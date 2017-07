Aswani plaanib Kehra vabrikusse investeerida kuni 35 miljonit eurot

Ettevõtja ja Eesti aukonsul Singapuris Sonny Aswani ütles portaalile geenius.ee, et plaanibKehra tselluloosi- ja paberivabrikut laiendada ja järgnevatel aastatel investeerida sinna 30-35 miljonit eurot.

"Ma olen nüüd juuni algusest Eestis, mul on peamiselt tegemist Kehra tselluloosi- ja paberivabrikuga, mida me laiendame. Õigupoolest plaanime järgnevatel aastatel investeerida sinna 30-35 miljonit eurot," rääkis Aswani.

Ta lisas, et kinnisvarainvesteeringute kõrval paigutab ta raha peamiselt fintech sektoris tegutsevatesse idufirmadesse. "Aga kõige tähtsama väljakutsena ja võimalusena näen ma seda, et Eesti ettevõtjad läheksid Aasiasse. Tihti on ärivaldkonnad Aasia riikides praegu palju tugevamalt reguleeritud, aga trend lähitulevikus on sinnapoole, et piiranguid võetakse ühe vähemaks. Riikides nagu India, Vietnam, Filipiinid, Singapur ja Indoneesia on tohutu uus põlvkond inimesi, kes haaravad lennult kõike tehnoloogiaga seotut."

Aswani kiitis Eestis loodud lahendusi. "Võtame lihtsa toote Eestis nagu e-Kool. Sellist asja lihtsalt ei eksisteeri [Aasias]. Aga see on suurepärane toode. Teil on digiretsept, meil pole. Teil on mobiilne parkimine, juba 17-18 aastat, Singapuris hakkab selle testimine järgmisel kuul. See on tohutu lõhe. Paljudes valdkondades on Eesti palju arenenum kui Kagu-Aasia riigid ja see on suur võimalus.

Näiteks üks tegutseb Singapuris üks Eesti firma Smartly, mis pakub varahalduse teenust. Sisuliselt on firma taga kaks meest, kes arvavad, et Singapuris on 70 000 varahalduse juhti liiga palju. Nende tegevusloa hankimine võttis ligi aasta, aga juulis läheb nende äri loodetavasti lõpuks käima."

