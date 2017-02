KPMG Baltics direktor ja nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere rääkis Finance Estonia maksukonverentsil sellest, kas ettevõtjad peavad olema valmis selleks, et riik võib nende valdkonnas makse kahe- või kolmekordistada.

„Sattusin jõulude ajal vaatama filmi „Kristuse kannatused,“ kus Juudas reetis Jeesuse asukoha ja viimane viidi Pontus Pilatuse ette, kes algselt ei tahtnud kohut mõista, kuid kui öeldi, et Jeesus ei taha Rooma riigile makse maksta, siis otsustati Jeesus risti lüüa,“ alustas Lindpere oma esitlust.

Tema sõnul on ülekaalus need ettevõtjad, kes ei poolda riiklikke eksporditoetusi. „Nad tahavad ise hakkama saada, kuid selleks on vaja stabiilsust. Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov ütles, et meil käib diskussioon, kuid tegelikult see nii ei ole.“

„Vajame riiklikku tööstuspoliitikat, mis tasakaalustaks Eesti IT-riigi kuvandile suunatud pingitusi. Võiksime kaaluda rohkem maksuerisusi- ja soodustusi ja peaksime kasvatama EAS-i ja teiste tugistruktuuride võimekust ja professionaalsust,“ rääkis Lindpere.

Tema sõnul on kõige suurem probleem see, et riigi tasandil puudub ettevõtjatel stabiilsus. „Võtame näiteks tselluloositehase, mis tehakse mitmekümneaastase plaaniga. Kuid järsku tuleb riik ja hakkab firmale makse peale lööma. Nii ebastabiilses olukorras on väga raske mingeid otsuseid teha. Ma vaatasin huviga, kuidas sotsiaalmaksu langetamine jäeti kümme päeva enne planeeritud kuupäeva ära. See oli täiesti hämmastav, ma ei suutnud seda uskuda," tõi Lindpere näiteks.

"Meil puudub sisuline ja otsusekindel arutelu selle üle, mida ja kuidas tahame saavutada. Ettevõtjad tahavad näha pikaajalist plaani ja strateegiat majanduse ja ekspordi osas," ütles ta.