Auklikud teed, kiiruseületajad ja joobes juhid – miks on Läti üks ohtlikumaid riike Euroopas, kus autoga sõita?

Euronews kirjutab, et kuigi autoõnnetuste arv on Lätis viimastel aastatel vähenenud, on riigi teeolud siiski Euroopa kõige ohtlikumad.

Läti valitsus on küll võtnud vastu otsuseid autoõnnetuste arvu vähendamiseks, karmistades näiteks karistusi kiiruse ületamise või joobes juhtimise eest, kuid ekspertide sõnul tuleks tähelepanu pöörata ka autoteede kvaliteedile.

2016. aastal hukkus Lätis autoõnnetustes 158 inimest. See tähendab 80 inimest miljoni kohta, mis on 60% kõrgem Euroopa keskmisest tasemest (50 inimest miljoni kohta.) Lätit ületavad vaid Rumeenia ja Bulgaaria.

Eelmisel aastal oli statistika veidi parem. Autoõnnetustes hukkunuid oli 15% vähem, kui 2016. aastal ehk kokku hukkus 134 inimest. Samas õnnetustes vigastatute arv oli siiski 4942.

"Andmete põhjal võib öelda, et autoõnnetuste kolmeks põhiliseks põhjuseks on kiiruse ületamine, joobes juhtimine ning turvavöö mitte kasutamine," ütles Läti maanteeameti esndiaja Anna Konova. "Samas mängib olulist rolli ka teede kvaliteet.

Euroopa teeohutusamet käis olukorda uurimas ning jõudis järeldusele, et halvad teeolud, eriti Läti maapiirkondades, on üks põhilisi autoõnnetuste põhjustajaid riigis. Vaid 57% kõikidest teedest on kas väga heas või heas korras. Kõige hullem on olukord kruusateedel.

"Säärastel teedel on liiklust vähe ning riik ei investeeri kruusateede parandamisele," ütles Konova. "Sellel aastal olukord muutub. Riik on valmis investeerima ligikaudu 30 miljonit eurot kruusateede parandamiseks," lisas ta.

Üldiselt suunab Läti riik teedeehitusse vähem raha, kui naaberriigid. 2017. aastal kulutati teede paranduseks 159 miljonit eurot. Eestis investeeriti vastavalt 210 miljonit eurot ja Leedus 428 miljonit eurot.

Kuna maanteede kvaliteet on langenud, on Läti pidanud rakendama uusi piiranguid. Näiteks Riia-Jurmala maantee kiiruspiirang alandati 10km/h, et sõitmine oleks ohutum.

Õnnetuste vähendamiseks on valitsus tõstnud korduvalt erinevaid trahve. Praegu on minimaalne trahvisumma kiiruse ületamise eest linnast väljas 40 eurot, linnas 80 eurot. Kui kiirusepiirangut ületada enam kui 50 km/h, ootab sõitjat eest 360-eurone trahv maakohas ja 480-eurone trahv linnas ning samuti võib juht kaotada juhiloa. Samas Eestis on trahvimäärad tunduvalt kõrgemad. Maksimaalne karistus kiiruse ületamise eest on 1200 eurot.