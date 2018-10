Ausa Ettevõtluse Võrgustik: platvorm korruptsiooni ennetamiseks

Oleme viimasel ajal ettevõtetelt kuulnud küsimust: kas suhteline vaikus tähendab, et pettusi ei ole või me lihtsalt ei tea nendest midagi? Kas meie ettevõttesisene kultuur on nii usalduslik, et meil ei jõuagi ükski asi pettuseni või on meil kombeks vaikida? Võib juhtuda, et enne mõne juhtumi avastamist teada ei pruugi saadagi.

Kuidas väärkäitumist ja pettusi avastada? Kuidas muuta ühe ettevõtte DNA-d, kui käitumismustrid ja kirjutamata seadused kõigile ponnistustele vastu töötavad?

Selliseid küsimusi on palju, mistõttu ongi vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti käima lükanud Ausa Ettevõtluse Võrgustiku. Mitte selleks, et kedagi vigade pärast tembeldada, vaid selleks, et pakkuda välja lahendusi ja aidata Eesti ettevõtetel omavahel kogemusi jagada.

Kui kümmekond aastat tagasi tegime ühinguga palju selgitustööd teemal, mida korruptsioon erasektoris endast kujutab, siis praegu on ühiskond jõudmas järgmisele küpsusastmele. Eesrindlikud ettevõtted pole vaid need, kelle emaettevõte asub Põhjamaades, vaid ka täiesti eestlaste enda loodud ja juhitud organisatsioonid.

Eks kõigele lisaks muutub ka ühiskond ning töötajate väärtused – enam ei piisa heast stabiilsest palgast, vaid oluliseks on muutunud ettevõtte sotsiaalne vastutus ja keskkondlik jalajälg. Samamoodi on oluline töökeskkond, kus inimene end igapäevaselt leiab. Kui ta näeb enda ümber petmist, nihverdamist, susserdamist, hakkab ta kas ise nihverdajaks ja susserdajaks - või lahkub. Ettevõtte vaatevinklist pole kumbki hea lahendus.