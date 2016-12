Austraalia raha jaoks on kõige kiiremini kasvavad sihtpunktid Monaco, Eesti ja Luksemburg, kirjutas kolmapäeval ajaleht The Australian.

Austraalia rahapesuvastane agentuur Austrac avaldas aastakokkuvõtte rahvusvahelistest rahaülekannetest Austraaliast teistesse riikidesse. Nende numbrite järgi saadeti 2010. aastal Austraalia kontodelt Eestisse vaid 77 500 Austraalia dollarit (ligi 53 500 eurot), kuid sel aastal kasvas see number 8,9 miljoni dollarini (6,1 miljoni euroni), mis tähendab 11 444-protsendist kasvu, kirjutas The Australian.

Austraci endine luurejuht Todd Harland, kes töötab nüüd rahapesuvastase konsultatsioonifirma AML Solutions International juhina, ütles, et Austraaliast Eestisse liikuva raha hulga kasvu tuleks uurida.

„Tundmatus endises nõukogude vabariigis rahvaarvuga vaid 1,3 miljonit on eksport kahanenud ja reaalsetes investeeringutes riiki on olnud vähe nähtavat kasvu,“ kirjutab The Australian.

The Australian märgib, et 2011. aasta rahvaloenduse järgi ütles Austraalias 8550 inimest, et on Eesti päritolu.

„Miks selline tohutu, tohutu hüpe, on kindlasti küsimus, mida tuleb uurida,“ ütles Harland.