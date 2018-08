Austraalia keeldus koostööst Huaweiga, sest kardatakse Hiina sekkumist riigi siseasjadesse

Selline käitumine võib halvendada Austraalia ja tema tähtsaima kaubanduspartneri Hiina suhteid. Otsus langetati julgeolekuasutustega konsuleteerimise järel.

Selle sammuga võttis Austraalia sama joone nagu USA, kes on keelustanud Hiina ettevõtete Huawei ja ZTE tegevuse turul sarnastel põhjustel.

Kuigi Austraalia valitsus ei nimetanud otsesõnu Huaweid, ütles ametnik, et otsus on mõeldud Huaweid silmas pidades. Huawei Austraalia üksus, kes ei ole nõus väitega, et nende tegevus allub Pekingile, teatas Twitteri säutsus, et nad on tarbijatele mõeldes otsuses erakondselt pettunud.

Hiina seadused nõuavad, et Hiina kodanikud ja organisatsioonid peavad Hiina luureorganisatsoone toetama, assisteerima ja nendega koopereeruma. Analüütikute sõnul võimaldab Huawei varustus spioneerimist.

Varem on Austraalia välistanud Huawei osalemise fiiberoptilise telekommunikatsioonivõrgu seadmete tarnelt ja nende allveekaabli paigaldamises Vaikesesse ookeani.