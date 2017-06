Austraalias hindas audiitorfirma Suure Vallrahu väärtust

Rahvusvaheline audiitorfirma Deloitte hindas Austraalia kirderanniku ääres asuvat Suure Vallrahu väärtust sissetulekuallikana austraalia majandusele, et juhtida koos Great Barrier Reef Foundation’iga tähelepanu Suure Vallrahu kadumisele.

Korallrahu emotsionaalne väärtus on hindamatu, küll aga pakub Suure Vallrahuga seotud turismindus Austraalias 39 000 inimesele tööd ja riigile 56 miljardi austraalia dollari (37,85 miljardit eurot) suurust sissetulekuallikat, vahendab Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Juhtides tähelepanu sellele, et lisaks ilusale paigale on tegu ka suure sissetulekuallikaga riigile, loodab Great Barrier Reef Foundation, kellega Deloitte koostööd teeb, oma tööga Suure Vallrahu kaitseks rahastust leida.

Lõppeesmärgiks on jõuda Suure Vallrahu UNESCO ohustatud paikade nimistustust eemaldamiseni. Osade allikate järgi on selleks, et esmaseid kaitseabinõusid rakendada, vaja kuni 10 miljardit austraalia dollarit (6,75 miljardit eurot). Austraalia valitsus lubas aga 2015. aastal kümne aasta jaoks eraldada üle kahe miljardi austraalia dollari (1,35 miljardit eurot) Suure Vallrahu kaitse jaoks.