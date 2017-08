Austraalias mõeldakse sularaha anonüümsuse kaotamise peale

Austraalia nn. musta majanduse töögrupp käis välja 35 ettepanekut, kuidas vähendada tarbijate sularahakasutust, kirjutab news.com.au.

Michael Andrew, kes töögruppi veab, soovib, et suurtele rahatähtedele nagu 100- ja 50-dollarilised, pandaks nanokiibid, et valitsus teaks, kus raha asub. Veel leidub seal idee, et sularahal võiks olla kehtivustähtaeg.

Andrew rääkis The Courier-Mailile antud intervjuus, et pensionäride madratsite alla on kuhjatud liiga palju sularaha. Samuti armastavad Austraalia suure nimiväärtusega raha hiinlased.

Töögrupi hinnangul on Austraalia nn. musta majanduse suuruseks 23-50 miljardit Austraalia dollarit.

Oktoobris lõplikult valmiva raporti kohaselt on Austraalias iga täiskasvanu kohta 14 saja dollarilist rahatähte, kuid tegelikult on neid ringluses vähem. Kriminaalid eelistavad 50-dollarilist raha, kuid 100-dollarilised on välismaiste migrantide ja pensionäride lemmikud.

„Paljud hiinlased ei usalda oma pangandussüsteemi ja viivad Austraalia dollarid Hiina,“ ütles ta. „Töötame koos Austraalia keskpanga ja Austraciga, et saavutada parem arusaamine, kus meie rahatähed asuvad. Kindlasti on sularaha kasutuses oma osa ka organiseeritud kuritegevusel. Üheks võimaluseks on kehtestada sularahale kehtivustähtaeg.“

Tema sõnul saab panna rahatähtedele väikesed nanokiibid ja siis saab jälitada, kuhu sularaha liigub.

Läinud aastal soovitas Šveitsi suurpank UBS, et Austraalia võiks loobuda 100-dollarilisest rahast.

Liberaaldemokraadis senaator David Leyonhjelm ütles, et sularahaühiskond häirib ainult valitsust ja ametnikke, kes tahaksid kulutada maksuraha.