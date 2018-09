Austraalias müüdi riigi ajaloo kalleim maja

Atlassiani pressiesindaja kinnitas küll hoone ostu, kui keeldus avaldamast, kui palju maja maksma läks. Kinnisvaraportaali Domain hinnangul võib summa ületada 100 miljoni Austraalia dollari piiri. Mis tähendaks, et tegemist on kalleima majaga, mis on kunagi Austraalias müüdud.

"Meile meeldib idee, et saame oma lapsed kasvatada üles ajaloolises hoones ning kavatseme hoida selle kodu väärtust," ütles paarike.

Maja eelmine omanik oli meediamoguli Warwick Fairfaxi kolmas naine Mary Fairfax, kes suri eelmisel aastal 95-aastaselt.