Austraalias on superrahatähed

Austraalia rahatähed on maailma ühed paremad, kirjutab CNBC.

Rahad on veekindlad, neid on raske võltsida ning nad on tänu töötlusele suhteliselt vähe määrduvad.

Kui paljudes riikides on rahatähed tehtud puuvillakiududega paberist, siis Austraalia omad on valmistatud polümeerist. Viimasest materjalist rahad kestavad kaks-kolm korda kauem kui paberist rahad. Seetõttu vähenevad rahatähtede väljavahetamise kulud. Näiteks USA 10-dollarilisi tuleb iga 4,5 aasta tagant välja vahetada.

Austraalia oli esimene riik, kes võttis 1988. aastal kasutusele polümeerist rahad. Hiljem on polümeerrahad kasutust leidnud Kanadas ja Vietnamis. 2016. aastal hakkas Suurbritannia laskma käibele polümeerist rahatähti.