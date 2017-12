Austraaliat tabas uus „kullaralli“

Kongo DV kaevandatakse koobaltit primitiivsel moel Foto: Scanpix/ Reuters

Et maailma on tabanud elektriautode vaimustus, on nende akude tootmiseks vaja koobaltit. Viimast leidub kõvasti ebastabiilses Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Nüüd otsitakse koobaltit maailma suuruselt teise varudega riigist Austraalaist, kus on kulud kõrgemad, kuid olukord on stabiilsem, kirjutab Reuters.