Austria odavlennufirma Niki lõpetas lennud

Austria lennufirma Niki lõpetas lennud ja andis kohtusse pankrotiavalduse.

Air Berlini tütarfirma maksujõuetusest kirjutab Saksamaa väljaanne Focus Online.

Eile loobus Lufthansa Niki ostupakkumisest Euroopa Komisjoni pretensioonide tõttu. Ettevõte põhjendas loobumist sellega, et Euroopa Komisjon ei ole senini tehingule oma heakskiitu andnud ning Lufthansa ei oota küsimusele kiiret lahendust.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert ütles, et tehingu kokkukukkumine toob kaasa Niki pankrotistumise.

Niki lendas peamiselt turismimarsruutidel. Lennufirma pankrotistumise tõttu jäävad tööta umbes 1000 inimest.

The Bild kirjutab, et erinevatesse riikidesse võivad lõksu jääda vähemalt 60 000 inimest.

Endine vormeliäss Niki Lauda kinnitas Reutersile, et on jätkuvalt huvitatud lennufirma tagasiostmisest, kuid toonitas, et selleks tuleb läbi teha pankrotiprotsess ning alustada saaks puhtalt lehelt.

„Loomulikult olen ma Nikist huvitatud,“ kinnitas Lauda. „Pankrotistunud lennufirma eest tuleb maksta vähem kui selle eest, mis veel lendab,“ vastas ta küsimusele, millist hinda ta lennufirma eest pakub.

Niki Lauda asutas lennufirma Niki 2003. aastal pärast seda, kui jäi eemale 1997. aastal asutatud Lauda Airi juhtimisest. Selleks omandas ta endise Aero Lloyd Austria.