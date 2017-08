Auto kätte 61 euroga – Väikeliising.ee uus toode

Oleme tihti kokku puutunud olukorraga, kus kliendid ei tea auto soetamise kogukulu. Seetõttu lõimegi kampaania, kus kogukulu on teada. Samuti laiendame toodet FIE-dele ja Soomes töötavatele Eesti kodanikele.

Mis on tavaliselt lisanduvad kulud, mida kliendid ei tea või ei arvesta liisingu puhul?

Pangaliisingute puhul kuulub kohe tasumisele näiteks lepingutasu, mis võib ulatuda 400 euroni, ja lisanduvad igakuised kaskokindlustuse maksed. On ju tore vaadata, et intress on 3–5%, kuid kalkulaatorid ei kuva haldustasusid ega kaskokindlustuse makseid, ning meie kogemuses on vanemate sõidukite pangaliisingu intressid ka juba 5–9% juures.

Väikeliisingu puhul sõlmib kindlustused klient ja pakkumises kuvatakse lõppmakse, mille lisad sõltuvad kliendist endast.

Mida sisaldab 61 eurot?

61 eurot on maanteeameti riigilõiv, mille tasub klient auto vormistamisel, kõik muud kulud on juba kuumakses kuvatud. Kindlustus jääb kliendi enda valida ja otsustada.

Kas klient peab enne valima auto ja siis Väikeliisingu poole pöörduma?

Teiseks erinevuseks on Väikeliisingu puhul see, et pakkumise saab küsida ette soovitud summale ja pärast selles hinnaklassis auto välja valida. Jääb ära iga konkreetse auto kohta pakkumise küsimine ning protsess on tervikuna kiirem ja ostjale mugavam.

Kas Väikeliising saab finantseerida kõiki kliente?

Kuna oleme alternatiiv pangaliisingutele, saame finantseerida ainult korrektse maksekäitumisega kliente. Küll aga on erisuseks see, et alati ei nõuta pangakonto väljavõtet, ning finantseerime ka teistest riikidest palga saajaid.

Siinkohal on oluline mainida, et tegu on finantsteenusega. Kindlasti soovitame tutvuda tingimustega ka meie kodulehel.

Väikeliising.ee: liising, autoliising, auto järelmaks