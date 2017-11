Auto ostuks autolaen või väikeliising?

Kasutatud autode ostmiseks on kaks kõige mugavamat võimalust: autolaen ja väikeliising.

Nii autolaenul kui väikeliisingul on väga palju häid ühiseid jooni:

Kasko on vabatahtlik.

Auto võib olla ükskõik kui vana.

Auto läheb ostja nimele ja ei jää tagatiseks.

Pakkumise saab küsida enne auto valimist.

Samuti on mõlemale omane tehingute kiirus. Pangaliisinguga saab tehing lõpule viidud 14 päeva jooksul – siis saab müüja raha. Autolaenu ja väikeliisingu puhul saab tehing tehtud mõne tunniga. Ainus erinevus nende vahel on tehingute vorm.

Autolaenu puhul on kaks võimalust võtta laenu:

Sõlmida kohe leping ja saada raha enda kontole. Siis saab juba rahapatakas käes käia autosid vaatamas. Kui sobivat autot ei leia, peab kas laenulepingust taganema või kuumakseid ja intressi tasuma hakata. Kui auto leitud, tuleb vormistada müügileping ja sellega sõiduk ümber registreerida. Küsida pakkumine ette ja sõlmida siis leping, kui auto leitud. Sõltuvalt laenuandjast saab ostja raha paari tunni kuni kolme päeva jooksul. Seejärel tuleb sõlmida leping. Siis saab raha kas sularahas välja võtta ja müüjale anda või müüjale pangaülekande teha.

Väikeliisingu tehinguvorm on alati üks

Klient küsib pakkumise ette ja otsib endale sobiv sõiduki. Sõiduki leidmisel vormistab väikeliisingu pakkuja kõik lepingud ja kannab müüjale raha üle. Kui ostja soovib midagi sisse maksta, siis sissemakse annab ta otse müüjale. Kogu tehing võtab aega maksimaalselt kaks tundi.

Seega on mõlemad auto ostmise viisid mugavad ja loogilised viisid kasutatud auto soetamiseks. Ainsaks erinevuseks on ehk see, et autolaen on lihtsalt väikelaen, millel on teine nimi. Väikeliising on aga spetsiaalselt kasutatud autode soetamiseks loodud finantsinstrument.