Auto turvapatjade tootja palus pankrotikaitset

Takata juht Shigehisa Takada Foto: Scanpix/ AFP

Jaapani auto turvapatjade tootja Takata palus pankrotikaitset. Tegemist on Jaapani sõjajärgse aja suurima tööstussektori ettevõtte ebaõnnestumisega. 84-aasta vanune kompanii vajus kokku kohustuse all kutsuda tagasi miljoneid turvapatju, mida on seostatud enam kui tosina surmaga lõppenud õnnetusega.