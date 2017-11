Auto24 astus AMTELi liikmeks

Automüügiportaal Auto24 astus Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu liikmeks.

"Auto24 on Eesti autoturul uue mõtlemisega innovatiivne tegija. Ühelt poolt meie suurim automüügi infoportaal, mis on partneriks meie liikmetele, automüügiettevõtetele väljastpoolt, aga ka autot müüvale ja otsivale kodanikule - ehk lühidalt meile kõigile. Teiselt poolt innovatiivne arendaja uute mõtete ja võimaluste turule toomisel ja juurutamisel. Me hindame väga kõrgelt ka nende panust Eesti autokultuuri arengusse - kas tegemist on autoalase väärtajakirjanduse, autospordi, tehnikahariduse või muu seotud valdkonnaga, mida auto24 on käima lükanud või liikumises hoidnud. Näeme suuri võimalusi senisest laiema koostöö tegemises meie autoettevõtluse ja autokultuuri arendamisel," ütles AMTELi tegevjuht Arno Sillat.

"Eesti suurima automüügiportaalina on auto24 alati soovinud kaasa rääkida ja abistada õigete otsuste tegemisel Eesti autonduse arendamisel," ütles Auto24 tegevjuht Margus Tomberg. "Näiteks kasutatud autode turu korrastamisel oleme olnud abiks ja konsulteerinud riigiameteid. AMTELi näol on tegemist just selsamal eesmärgil loodud ettevõtete organisatsiooniga ja seega oli Auto24 jaoks täiesti loogiline samm astuda AMTELi liikmeks."