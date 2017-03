Auto24 müük tõi soomlastele kümme miljonit kasumit

Soome meediakontsern Sanoma teenis portaalide Auto24 ja Kuldne Börs müügiga pressiteate põhjal kümme miljonit eurot kasumit.

Soome kontsern teatas ka, et pärast portaalide müüki juhtkonna ja BaltCapi ühisettevõttele ei ole Sanomal rohkem ärisid Eestis. "Sanoma keskendub tugeva ja mitme kanaliga tegevuse arendamisele Soomes," märkis ettevõte pressiteates.

Eesti Meedia juht Sven Nuutmann ütles Äripäevale kommentaariks, et on üllatunud, et tehing lõpuks toimus. Tema sõnul soovis Sanoma Balticsi emafirma Eesti turu kohta liiga kõrget hinda.