Autoga surnuks sõidetud Raivo Rättel oli kaks firmat, üks kahasse eksabikaasaga

Mööduva nädala ehk šokeerivaim lugu juhtus 19. juuli öösel, kui oma enda maja ees sõideti otsa ansambel Kosmikute bassimängija Raivo Rättele. Ta suri saadud vigastustesse. Asjalood on sel lool väga segased. Ärileht uuris aga, kas varalahkunud Rättel oli ka firmasid ning selgub, et temast jäi maha kaks juriidilist keha. Üks kahasse eksabikaasa Palmi Rättega, kes on kogu surmaloos kesksel kohal.

Alustamegi eksabikaasade ühisest firmast. Sel on viimati esitatud 2016. aasta majandusaasta aruanne. Ettevõtte nimi on Soovikontsert OÜ. Aruandes on kirjas, et tegu on agentuuriga, mille põhitegevusalaks on artistide esindamine ja kontserdi korraldus nii kodu- kui välismaal. Agentuur loodi 2006. aastal. Nad kirjutavad, et teevad koostööd ka välismaa agentuuridega ja vahendavad ka välismaiseid artiste. Juhatuses olid kaks liiget - Palmi ja Raivo Rätte. 2017. aastasse planeeriti tegevushaarde laiendamist ja kasumlikkuse suurendamist. Nad prognoosisid 2017. aasta käibeks 10 000 eurot ning kasumiks umbes 5000 eurot.

Agentuur küll, kuid väga suurt majandusedu selline nimetus siiski ei taga. 2016. aasta käive oli 5419 eurot, aasta varem 12 105 eurot. Kasum oli 2015. aastal 5217 eurot ja 2016. aastal 3903 eurot. Jaotamata kasumi real oli 2016. aasta lõpus 16 972 eurot, kuid raha oli kassas vaid 17 eurot. Nõudeid oli selle eest üleval enam kui 30 000 euro eest.

Kosmikute juriidiline keha